В Турции заявили, что США пытаются превратить Черное море в "озеро" стран НАТО

США стремятся превратить Черное море в "озеро" стран НАТО. Такое мнение выразил обозреватель турецкой газеты Cumhuriyet Мехмет Али Гуллер.

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15 марта Министерство обороны США сообщило, что российские Су-27 перехватили в небе над акваторией американский дрон-разведчик MQ-9 Reaper, а один из них задел его крылом, повредив винт. В результате его пришлось "вынужденно утопить" самим американцам.

Позднее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США продолжат полеты над Черным морем, несмотря на инцидент с БПЛА. Гуллер, комментируя слова Кирби, задался вопросом, в чем же заключается стратегия Соединенных Штатов. По мнению журналиста, Вашингтон после распада Советского союза пытается найти способ превратить Черное море "в озеро стран НАТО".

Эксперт считает, что американские власти пытаются помешать усилиям Турции, "которая во время холодной войны добивалась гармонии и баланса в Черном море".

По словам автора статьи, именно для этих целей США предоставили Украине и Грузии статусы партнеров НАТО и пообещали им членство в Альянсе, чтобы из шести стран бассейна Черного моря пять были членами альянса (Турция не признает независимость Абхазии - прим. ред.).