В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 75.75EUR 80.88
Войти в почту
10 минут назад

В Турции заявили, что США пытаются превратить Черное море в "озеро" стран НАТО

Газета.Ruиещё 4

США стремятся превратить Черное море в "озеро" стран НАТО. Такое мнение выразил обозреватель турецкой газеты Cumhuriyet Мехмет Али Гуллер.

В Турции заявили, что США пытаются превратить Черное море в "озеро" стран НАТО
Фото: Газета.RuГазета.Ru

15 марта Министерство обороны США сообщило, что российские Су-27 перехватили в небе над акваторией американский дрон-разведчик MQ-9 Reaper, а один из них задел его крылом, повредив винт. В результате его пришлось "вынужденно утопить" самим американцам.

Позднее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США продолжат полеты над Черным морем, несмотря на инцидент с БПЛА. Гуллер, комментируя слова Кирби, задался вопросом, в чем же заключается стратегия Соединенных Штатов. По мнению журналиста, Вашингтон после распада Советского союза пытается найти способ превратить Черное море "в озеро стран НАТО".

Эксперт считает, что американские власти пытаются помешать усилиям Турции, "которая во время холодной войны добивалась гармонии и баланса в Черном море".

По словам автора статьи, именно для этих целей США предоставили Украине и Грузии статусы партнеров НАТО и пообещали им членство в Альянсе, чтобы из шести стран бассейна Черного моря пять были членами альянса (Турция не признает независимость Абхазии - прим. ред.).

"Тем самым США пытаются установить стратегическое превосходство над РФ и получить преимущество в глобальной битве за власть, удержав важную часть Евразии", - написал Гуллер.

В мире,Джон Кирби,НАТО,Пентагон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий