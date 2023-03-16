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54 минуты назад

В Минске прокомментировали призыв ЕП расширить санкции против Беларуси

Российская Газета

Депутаты Европарламента, погрязшего в коррупционных скандалах, обязаны заниматься своими проблемами, которых в их регионах достаточно. Этот вывод содержится в заявлении официального представителя МИД Беларуси Анатолия Глаза, которое он озвучил 16 марта в ответ на призыв европейских парламентариев усилить антибелорусские санкции.

В Минске прокомментировали призыв ЕП расширить санкции против Беларуси
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

При этом официальный Минск, пояснил дипломат, готов вести диалог, но только равноправный и взаимоуважительный. Он полагает, что гораздо целесообразнее, если бы "евродепутаты подумали о том, как поспособствовать взаимовыгодному сотрудничеству субъектов хозяйствования, искоренить тотальные ограничения базового права на свободу передвижения граждан стран ЕС и Беларуси, а также о других действительно насущных вопросах".

А односторонние ограничительные меры, они же санкции, напомнил Глаз, являются незаконными. Для любого понимающего человека, констатировал дипломат, "очевидно, что это инструмент давления, нарушающий базовые права населения суверенных стран, против которых эти меры направлены. Время показало, что мы в состоянии спокойно и эффективно ограждать своих граждан от европейских потуг нанести им ущерб".

Подобная политика евроструктур является тупиковой, уверен представитель внешнеполитического ведомства. При этом он отметил, что Беларусь, как показала практика, в силах эффективно и спокойно ограждать своих граждан от санкционного ущерба.

Печально, констатировали в МИД, что Европарламент в данном контексте не занимает самостоятельную позицию. Хотя в Минске понимают, что "беспочвенные ярлыки и призывы являются отработкой чьего-то политического или экономического заказа. Так к этому и относимся", - резюмировал Глаз.

В мире,Анатолий Глаз,Европарламент,ЕС,
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