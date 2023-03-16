У парламента Греции проходит многотысячный митинг

Очередной многотысячный митинг проходит в четверг на центральной афинской площади Синтагма (Конституции) у стен парламента Греции в связи с катастрофой пассажирского поезда в ночь на 1 марта в местечке Темпи у города Лариса, в которой погибли 57 человек, десятки были ранены. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места события.

Организаторами акции выступили Высший совет профсоюза государственного сектора Греции (ВСПГС, ADEDI), крупнейшее частное профсоюзное объединение - Всеобщая конфедерация труда Греции (ВКТГ, GSEE), профсоюз Всегреческий боевой фронт (ВБФБ, PAME), близкий к Компартии Греции, ряд отраслевых профсоюзов, организации студентов и учащихся, различные общественные объединения, которые требуют найти и реально наказать виновных в катастрофе поезда. Другим требованием участников манифестации является прекращение приватизации госкомпаний, обеспечение безопасности на рабочих местах.

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Вся площадь перед парламентом Греции и прилегающие улицы заполнены людьми, которые скандируют лозунги и требуют наказать настоящих виновных в трагедии. По их мнению, виноваты правительственные чиновники и руководители железнодорожной компании, а не только начальник вокзала Ларисы, который отправил пассажирский поезд на путь встречного движения, где он столкнулся с товарным составом.

Один из участников демонстрации по имени Анастасис сказал корреспондент ТАСС, что пришел к парламенту, чтобы заявить свой протест против приватизации на транспорте. "Власти приватизируют все виды государственного транспорта. Они передали в частные руки железнодорожную компанию, то же самое происходит и с греческой авиацией. Это преступление", - считает он.

Митинги также проводятся в четверг в Салониках, Патрах и во многих других крупных городах страны.

В четверг в Греции проходит всеобщая суточная забастовка, объявленная профсоюзами. В ней принимают участие авиадиспетчеры, моряки судов, железнодорожники, преподаватели школ и учебных заведений, госслужащие, таксисты, адвокаты, врачи, представители ряда других профессий. Отменены все авиарейсы в Грецию и из нее, на якорях остались все морские суда, прервав на сутки связь по морю островов с континентальной частью страны.

Профсоюзы журналистов Греции провели свою суточную забастовку во всех СМИ в среду, чтобы иметь возможность освещать в четверг всеобщую забастовку работников государственного и частного секторов. Журналисты также требуют наказать всех виновных в катастрофе поезда.

Крупнейшая железнодорожная авария в истории Греции

По сообщению транспортной компании "Хелленик трейн", в пассажирском поезде, который столкнулся с грузовым в ночь на 1 марта недалеко от греческого города Лариса, было примерно 350 человек. По официальным данным пожарной службы Греции, погибли 57 человек. Большинство погибших - юноши и девушки в возрасте 20-30 лет. Несколько пострадавших еще остаются в больницах.