Эрдоган объяснил контакты с Путиным и Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддерживает постоянные контакты с коллегами из России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для установления мира. Его слова передает РИА Новости.
«Зерновая сделка и обмен пленными, которые стали реальностью при нашем посредничестве, показали, что стороны в украинском конфликте способный найти общий язык. Мы выступаем за установление справедливого мира на Украине, я продолжаю на постоянной основе поддерживать контакты с Путиным и Зеленским», — заявил политик.
Он также заверил, что будет и дальше прилагать все усилия для организации переговоров сторон.
Ранее в Турции обвинили Запад в нежелании урегулировать конфликт на Украине. Вашингтон и Лондон препятствуют мирному урегулированию, поскольку заинтересованы в продлении военных действий, заявил член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан.