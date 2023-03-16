Эрдоган объяснил контакты с Путиным и Зеленским

«Зерновая сделка и обмен пленными, которые стали реальностью при нашем посредничестве, показали, что стороны в украинском конфликте способный найти общий язык. Мы выступаем за установление справедливого мира на Украине, я продолжаю на постоянной основе поддерживать контакты с Путиным и Зеленским», — заявил политик.