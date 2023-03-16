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9 минут назад

Эрдоган объяснил контакты с Путиным и Зеленским

Lenta.ruиещё 2

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддерживает постоянные контакты с коллегами из России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для установления мира. Его слова передает РИА Новости.

Эрдоган объяснил контакты с Путиным и Зеленским
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Зерновая сделка и обмен пленными, которые стали реальностью при нашем посредничестве, показали, что стороны в украинском конфликте способный найти общий язык. Мы выступаем за установление справедливого мира на Украине, я продолжаю на постоянной основе поддерживать контакты с Путиным и Зеленским», — заявил политик.

Он также заверил, что будет и дальше прилагать все усилия для организации переговоров сторон.

Ранее в Турции обвинили Запад в нежелании урегулировать конфликт на Украине. Вашингтон и Лондон препятствуют мирному урегулированию, поскольку заинтересованы в продлении военных действий, заявил член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан.

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