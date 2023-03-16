Обзор иноСМИ: сроки наступления Киева и россияне на месте крушения дрона США

МВФ согласовал помощь Украине на 15,6 миллиарда долларов

Международный валютный фонд (МВФ) в ближайшие дни «неизбежно» объявит об утверждении четырехлетней кредитной программы для Украины на сумму 15,6 миллиарда долларов. Об этом сообщает Financial Times.

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На МВФ оказывали давление западные лидеры, чтобы фонд составил «более комплексный» пакет помощи для Украины, отмечает FT. МВФ обсуждал пакет помощи с украинскими властями в Варшаве с 8 по 15 марта. В МВФ назвали переговоры продуктивным, подчеркнув, что был достигнут значимый прогресс в согласовании мер, которые могли бы лечь в основу программы, поддерживаемой фондом. По последним поправкам к украинскому бюджету, в 2023 году правительство страны запрашивает внешнюю бюджетную поддержку в размере 43 миллиардов долларов сверх 32 миллиардов в 2022-м. С прошлого года Киев получил более 38 миллиардов долларов в качестве поддержки от иностранных государств и международных финансовых организаций.

Politico: Украина начнет наступление к маю

Американский портал Politico рассказал, что Украина планирует начать наступление к маю 2023 года. По словам американских чиновников, Киев еще не определился со стратегией, но у него есть два варианта: попытка продвинуться на юг через Херсон в Крым или на восток со своей северной позиции, а затем на юг.

Собеседники Politico назвали первый вариант нереалистичным, поскольку Россия укрепила оборону на восточном берегу Днепра, а у Украины нет живой силы для успешной десантной операции. Издание отмечает, что США стремятся скорее подготовить Киев к наступлению - сотни западных танков и бронемашин, в том числе техника, способная наводить мосты и позволять войскам переправляться через реки, уже направляются на Украину. Американские и европейские союзники также перебрасывают в страну «огромное количество» боеприпасов и 155-миллиметровых снарядов.

FT: ЕС ограничит импорт «зеленых» технологий из Китая

ЕС планирует ввести ограничения на импорт китайских «зеленых» технологий, ограничив китайских претендентов на государственные контракты и затруднив им доступ к субсидиям. Как рассказала Financial Times, доступ к тендерам для китайских и других компаний будет ограничен, если их доля на рынке ЕС составляет более 65 процентов.

Эти меры были разработаны в рамках «агрессивной борьбы» с доминированием Китая в поставках солнечных панелей, тепловых насосов и другой подобной продукции в ЕС. В разработанном ЕС документе говорится, что Китай производит более 90 процентов деталей, используемых в солнечных панелях, и усиливает свое доминирование в других цепочках поставок, включая производство ветряных турбин и электромобилей. Это «побудило политиков признать, что ЕС заменяет зависимость от российского газа зависимостью от экологически чистых технологий из Китая». Источники FT заявили, что торговое управление Еврокомиссии обеспокоено, что предлагаемые изменения в сфере госзакупок могут нарушать международные правила.

Россияне прибыли на место крушения дрона MQ-9 быстрее американцев

Российские силы достигли места крушения американского дрона-разведчика MQ-9 в Черном море. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух чиновников США.

Ранее в Кремле заявили, что Россия попытается получить обломки беспилотника - они могут содержать некоторые из самых передовых технологий США. Несколько кораблей ВМФ уже находились в Черном море на момент инцидента с дроном, также корабли базируются в крымских портах, что ставит россиян в более выгодное положение, чем американцев, которы хотели найти обломки своего дрона. По словам одного из чиновников, беспилотник упал в международных водах примерно в 112 километрах к юго-западу от Крыма.

Тайвань окружили корабли и самолеты Китая

Министерство национальной обороны Тайваня зафиксировало 19 китайских военных самолетов и четыре корабля вокруг острова с шести утра 15 марта до шести утра 16 марта. Об этом сообщает Taiwannews.