Таиланд одобрил соглашение об экстрадиции с Россией

Власти Таиланда утвердили проект соглашения об экстрадиции с Россией. Как заявила официальный представитель правительства Рачада Дхнадирек, наличие этого документа укрепит сотрудничество между двумя странами в сфере борьбы с преступностью.

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По ее словам, которые приводит The Nation Thailand, детали этого соглашения стандартны, такие же договоренности имеются с рядом других стран: Австралией, Бангладеш, Бельгией, Великобританией, Индонезией, Камбоджей, Канадой, Китаем, Лаосом, Малайзией, США, Фиджи, Филиппинами и Южной Кореей.

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Как обратила внимание Дхнадирек, действие этого документа не затрагивает территорию, экономику, общество, торговлю и инвестиции Таиланда, поэтому одобрение парламента не требуется.

Стоит отметить, что подготовка соглашения об экстрадиции между Россией и Таиландом шла много лет. Его подписание ожидалось еще в 2022 году, по крайне мере, на это рассчитывали в МИД Таиланда еще в 2021-м. Однако и без полноценного механизма власти выдавали преступников по запросу правоохранительных органов другой страны.

Предложение правительства подписать такой договор президент РФ Владимир Путин одобрил еще в феврале 2022 года. Согласно условиям соглашения, стороны взяли на себя обязательства выдавать друг другу лиц, разыскиваемых запрашивающей стороной для осуществления уголовного преследования, вынесения или исполнения приговора за совершение преступления. Речь идет о правонарушениях, наказание за которые предусматривает боле одного года лишения свободы. При этом вторая сторона может отказать в экстрадиции, если будет иметь достаточные основания полагать, что запрос о выдаче представлен в целях преследования или наказания лица по признаку расы, пола, вероисповедания, гражданства, этнического происхождения или в связи с его политическими убеждениями. Также должна быть предоставлена гарантия, что экстрадируемому не грозит смертная казнь (в Таиланде она все еще применяется). Практическими вопросами будут заниматься Генеральная прокуратура Российской Федерации и генеральный прокурор Королевства Таиланд.