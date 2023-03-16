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1 час назад

В Молдавии заявили о блокировании полицией автобусов с протестующими

Lenta.ru

Оппозиционная молдавская партия «Шор» заявила о том, что полиция блокирует автобусы с протестующими на пути в Кишинев. Соответствующая информация появилась в четверг, 16 марта, на сайте политсилы.

В Молдавии заявили о блокировании полицией автобусов с протестующими
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным партии, тысячи людей не могут попасть на митинг перед парламентом, запланированный на 11:00 (12:00 по московскому времени). Уточняется, что стражи правопорядка задержали сотни автобусов и микроавтобусов с желающими принять участие в мероприятии по поводу оплаты счетов за зимние месяцы.

«Люди возмущены тем, что их право на протест нарушается. Они жалуются, что больше не справляются с высокими счетами и ценами и просят помощи у государства, а именно оплатить счета по газу, отоплению и электричеству за три зимних месяца», — говорится на сайте политсилы.

Там же уточняется, что протестующие обвиняют президента Молдавии Майю Санду в том, что она «одержима властью и готова поджечь страну, лишь бы сохранить свое удобное кресло, из которого она может давать преступные указания».

12 марта в Кишиневе прошла акция «Движение за народ». Протестующие призвали правительство оплатить зимние счета за отопление и электричество, а также потребовали отставки руководства страны. На митинге звучали лозунги «Долой диктатуру», «Долой Майю Санду».

Во время протестов также произошли столкновения полиции с демонстрантами. Из-за подозрительного поведения задержали 54 человека, в том числе 21 несовершеннолетнего.

В мире,Майя Санду,
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