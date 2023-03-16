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26 минут назад

Крысы и вонь: Париж утопает в мусоре

Александр Котлеткин

Из-за забастовки коммунальщиков на улицах Парижа скопилось более 7 тысяч тонн мусора. Противостояние продолжается уже около недели, об этом сообщает «МИР 24». Уборщики, которым по закону положены льготы, недовольны планами правительства о повышении пенсионного возраста с 57 до 59 лет.

1/13 Горы мусора на фоне Эйфелевой башни, 9 марта 2023 года
Фото: Imago/TACC
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2/13 Последствия забастовки мусорщиков на одной из улиц Парижа, 9 марта 2023 года
Фото: Imago/TACC
3/13 Последствия забастовки мусорщиков на одной из улиц Парижа, 9 марта 2023 года
Фото: Zuma/TACC
4/13 Мусор на улицах Парижа, скопившийся из-за забастовки мусорщиков против повышения пенсионного возраста, 9 марта 2023 года
Фото: globallookpress.com
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5/13 Горы мусора на фоне Эйфелевой башни, 12 марта 2023 года
Фото: EPA/TACC
6/13 Мусор на улицах Парижа, скопившийся из-за забастовки мусорщиков против повышения пенсионного возраста, 14 марта 2023
Фото: ТАСС
7/13 Последствия забастовки мусорщиков на одной из улиц Парижа, 12 марта 2023 года
Фото: EPA/TACC
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8/13 Горы мусора на одной из улиц Парижа, 9 марта 2023 года
Фото: Zuma/TACC
9/13 Горы мусора на фоне Эйфелевой башни, 12 марта 2023 года
Фото: EPA/TACC
10/13 Мусор на улицах Парижа, скопившийся из-за забастовки мусорщиков против повышения пенсионного возраста, 14 марта 2023 года
Фото: ТАСС
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11/13 В некоторых округах Парижа скопилось 5 тыс. тонн мусора, на тротуарах образовались свалки, 14 марта 2023 года
Фото: ТАСС
12/13 Мусор на улицах Парижа, скопившийся из-за забастовки мусорщиков против повышения пенсионного возраста, 14 марта 2023 года
Фото: ТАСС
13/13 Мужчина проезжает мимо горы мусора на одной из улиц Парижа, 12 марта 2023 года
Фото: EPA/TACC

Забастовка напрямую отразилась на доходах владельцев ресторанов.

«Обилие мусора привлекает крыс со всего квартала. К нам приходили клиенты, жаловались, что вонь чувствуется прямо от станции метро. Кто в этих условиях будет сидеть за столиками в кафе, наслаждаясь едой?» – рассказал журналистом управляющий одного из заведений общепита Дин Джеймс.

Мэр столицы поддержала требования мусорщиков и их право на забастовку, тогда как в правительстве пригрозили принудительно заставить их работать. Известно, что профсоюзы продлили забастовку до 20 марта.

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