Крысы и вонь: Париж утопает в мусоре

«Обилие мусора привлекает крыс со всего квартала. К нам приходили клиенты, жаловались, что вонь чувствуется прямо от станции метро. Кто в этих условиях будет сидеть за столиками в кафе, наслаждаясь едой?» – рассказал журналистом управляющий одного из заведений общепита Дин Джеймс.