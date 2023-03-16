Крысы и вонь: Париж утопает в мусоре

Из-за забастовки коммунальщиков на улицах Парижа скопилось более 7 тысяч тонн мусора. Противостояние продолжается уже около недели, об этом сообщает «МИР 24». Уборщики, которым по закону положены льготы, недовольны планами правительства о повышении пенсионного возраста с 57 до 59 лет.
Забастовка напрямую отразилась на доходах владельцев ресторанов.
«Обилие мусора привлекает крыс со всего квартала. К нам приходили клиенты, жаловались, что вонь чувствуется прямо от станции метро. Кто в этих условиях будет сидеть за столиками в кафе, наслаждаясь едой?» – рассказал журналистом управляющий одного из заведений общепита Дин Джеймс.
Мэр столицы поддержала требования мусорщиков и их право на забастовку, тогда как в правительстве пригрозили принудительно заставить их работать. Известно, что профсоюзы продлили забастовку до 20 марта.