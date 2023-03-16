Асад рассказал о поддержке сирийцами спецоперации

Президент Сирии Башар Асад заявил, что большинство сирийцев «с большим воодушевлением» поддерживают российскую спецоперацию на Украине. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

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По словам Асада, отношение сирийцев связано как с тем, что Россия поддержала их в борьбе с терроризмом, так и с «более глобальным взглядом»: в Сирии рассчитывают, что украинский кризис сможет поменять «всемирный баланс».

«Часть страданий Сирии, Ирака и многих других стран вызваны однополярным миром», - подчеркнул Асад.

По его мнению, когда Россия одержит победу, то «обязательно возникнет новый мир - более безопасный и спокойный».

14-15 марта состоялся официальный визит Асада в Россию. 15 марта в Москве прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и Асада.

В ходе встречи сирийский президент поддержал проведение спецоперации на Украине, отметив, что Россия борется там с «неонацистами и старыми нацистами».

По словам Асада, он говорит о «старых» и «новых нацистах», так как Запад принимал нацистов после Второй мировой войны «и сейчас он стал их поддерживать».

Он добавил, что позиция сирийских властей по украинскому кризису объясняется не только дружбой с Россией и преданностью.