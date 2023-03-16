В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 75.75EUR 80.88
Войти в почту
57 минут назад

Асад рассказал о поддержке сирийцами спецоперации

Мария Иванова

Президент Сирии Башар Асад заявил, что большинство сирийцев «с большим воодушевлением» поддерживают российскую спецоперацию на Украине. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Асад рассказал о поддержке сирийцами спецоперации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Асада, отношение сирийцев связано как с тем, что Россия поддержала их в борьбе с терроризмом, так и с «более глобальным взглядом»: в Сирии рассчитывают, что украинский кризис сможет поменять «всемирный баланс».

«Часть страданий Сирии, Ирака и многих других стран вызваны однополярным миром», - подчеркнул Асад.

По его мнению, когда Россия одержит победу, то «обязательно возникнет новый мир - более безопасный и спокойный».

14-15 марта состоялся официальный визит Асада в Россию. 15 марта в Москве прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и Асада.

В ходе встречи сирийский президент поддержал проведение спецоперации на Украине, отметив, что Россия борется там с «неонацистами и старыми нацистами».

По словам Асада, он говорит о «старых» и «новых нацистах», так как Запад принимал нацистов после Второй мировой войны «и сейчас он стал их поддерживать».

Он добавил, что позиция сирийских властей по украинскому кризису объясняется не только дружбой с Россией и преданностью.

«Наша позиция исходит из того, что мир сейчас действительно нуждается в стабилизации, иначе он пойдет к какому-то большому грохоту», - заключил Асад.

В мире,Башар Асад,Владимир Путин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий