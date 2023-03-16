Сирийский президент Башар Асад заявил, что в ближайшие недели Россия и Сирия подпишут соглашение об экономическом сотрудничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

Асад рассказал, что каждый проект в рамках соглашения будет рассматриваться и утверждаться отдельно.

«Это часть механизма контроля за осуществлением проектов и их успехами», - подчеркнул он.

Асад добавил, что в последние несколько дней комиссия двух стран в Москве обсуждала несколько проектов. Когда соглашение о сотрудничестве подпишут, об этих проектах расскажут подробнее и заинтересованные в них компании смогут подать заявки на участие.

Асад прилетел в Москву вечером 14 марта. В состав его делегации вошли министры экономики, обороны и финансов. 15 марта президент РФ Владимир Путин и Асад провели переговоры.

В ходе встречи сирийский президент снова поддержал проведение спецоперации на Украине, отметив, что Россия борется там с «неонацистами и старыми нацистами».