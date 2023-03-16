В рядах Республиканской партии США произошел раскол из-за разногласий в вопросе продолжающейся военной помощи Украине. Об этом сообщает The Washington Post.

Так, кандидат в губернаторы от Аризоны Кэри Лейк жестко раскритиковала тот факт, что американские власти предоставили Киеву «многомиллиардную» помощь в ущерб интересам своих граждан.

Политик отметила, что налоги американцев отправляются за границу, «чтобы начать третью мировую войну». Лейк подчеркнула, что это не выбор народа.

Ее поддержали многие коллеги по партии, пишет WP. Однако, остальные республиканцы в конгрессе увидели в ее заявлении маргинальность и поддержали продолжение помощи Украине.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.