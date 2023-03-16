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39 минут назад

Из-за сбоя системы в аэропорту Гонконга задержали более 50 рейсов Cathay Pacific

ТАСС

По меньшей мере 50 рейсов одной из крупнейших в Азии авиакомпаний Cathay Pacific задержали из-за компьютерного сбоя в аэропорту Гонконга, где в результате застряли сотни пассажиров. Об этом сообщает в четверг газета South China Morning Post.

Из-за сбоя системы в аэропорту Гонконга задержали более 50 рейсов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сбой длился с полуночи до 11:00 по местному времени (06:00 мск). Задержка рейсов составила от нескольких минут до часа. Сообщается, что неисправность системы была выявлена в ходе регулярного техобслуживания и проверок в южном зале аэропорта.

Администрация воздушной гавани своевременно сообщила соответствующим авиакомпаниям о сбое и перенаправила пассажиров в северную часть аэропорта. Авиакомпании, в свою очередь, предупредили пассажиров о задержках и призвали их заранее приезжать в аэропорт с учетом того, что регистрация на рейс может занять больше времени.

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