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1 час назад

Болтон: Байден хочет "поражения" России, но боится "победы" Украины

Газета.Ruиещё 3

Президент США Джо Байден хочет чтобы Россия потерпела "поражение", но при этом он боится того, что Украина одержит "победу". Об этом в статье для газеты Wall Street Journal написал экс-советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон.

Болтон: Байден хочет "поражения" России, но боится "победы" Украины
Фото: Susan Walsh/APSusan Walsh/AP

"Байден хочет, чтобы Россия "проиграла", но, похоже, боится, что Украина на самом деле "победит", - заявил он.

По словам Болтона, если американский лидер верит в официальную позицию США - "восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины", - ему следует "подтвердить ее и разработать план для этого". "Если нет, то он должен сказать об этом", - считает Болтон. Он также выразил мнение, что политика Белого дома заключается в поддержке обороны Украины, но недостаточной для того, чтобы она была "слишком эффективной". Как указал экс-советник, критически важные боеприпасы США истощаются, а нынешние возможности их восполнения недостаточны. Он добавил, что нехватка запасов подкрепляет изоляционистов, которые не хотят в первую очередь оказывать помощь Киеву.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия не должна добиться успеха в ходе специальной военной операции на Украине.

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