Болтон: Байден хочет "поражения" России, но боится "победы" Украины

Президент США Джо Байден хочет чтобы Россия потерпела "поражение", но при этом он боится того, что Украина одержит "победу". Об этом в статье для газеты Wall Street Journal написал экс-советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон .

По словам Болтона, если американский лидер верит в официальную позицию США - "восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины", - ему следует "подтвердить ее и разработать план для этого". "Если нет, то он должен сказать об этом", - считает Болтон. Он также выразил мнение, что политика Белого дома заключается в поддержке обороны Украины, но недостаточной для того, чтобы она была "слишком эффективной". Как указал экс-советник, критически важные боеприпасы США истощаются, а нынешние возможности их восполнения недостаточны. Он добавил, что нехватка запасов подкрепляет изоляционистов, которые не хотят в первую очередь оказывать помощь Киеву.