Япония заявила КНДР решительный протест в связи с запуском ракеты

Япония раскритиковала запуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты и заявила ей решительный протест. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны Японии.
Как говорится в публикации, действия КНДР, включая предыдущие пуски баллистических ракет, угрожают безопасности Японии, а также всему международному сообществу. Ведомство подчеркнуло, что подобные шаги нарушают соответствующие резолюции Совета безопасности ООН, поэтому Япония решительно осуждает провокации Северной Кореи и заявляет ей протест.
Министерство обороны Японии отметило, что их морские и воздушные судна не понесли никакого ущерба. Анализ и сбор информации по этому поводу продолжается. Премьер-министр Фумио Кисида поручил военным силам перейти в состояние повышенной готовности, чтобы оперативно отреагировать на любые непредвиденные ситуации.
Агентство уточняет, что КНДР в 7.09 (1.09 мск) запустила из окрестностей Пхеньяна межконтинентальную баллистическую ракету в восточном направлении. Полет длился около 70 минут, затем снаряд упал в 200 километрах от острова Осима на Хоккайдо. Это находится за пределами исключительной экономической зоны Японии.