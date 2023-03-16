Япония заявила КНДР решительный протест в связи с запуском ракеты

Япония раскритиковала запуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты и заявила ей решительный протест. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны Японии.

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Как говорится в публикации, действия КНДР, включая предыдущие пуски баллистических ракет, угрожают безопасности Японии, а также всему международному сообществу. Ведомство подчеркнуло, что подобные шаги нарушают соответствующие резолюции Совета безопасности ООН, поэтому Япония решительно осуждает провокации Северной Кореи и заявляет ей протест.

Министерство обороны Японии отметило, что их морские и воздушные судна не понесли никакого ущерба. Анализ и сбор информации по этому поводу продолжается. Премьер-министр Фумио Кисида поручил военным силам перейти в состояние повышенной готовности, чтобы оперативно отреагировать на любые непредвиденные ситуации.