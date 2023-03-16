Президент Сирии признал новые границы России

Дамаск признал новые границы России по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад, пишет РИА Новости.
Уточняется, что агентство стало первым мировым СМИ, которому удалось запросить комментарий сирийского лидера сразу после его переговоров в Кремле.
«Конечно. Я говорю, что это российские территории, и даже если не бы не случилась война, это исторически российские территории», — заявил Асад, когда его спросили, признает ли он итоги референдумов. Сирийский лидер подчеркнул, что признавал эти территории еще до того, как было проведено голосование.
«Этот вопрос для нас ясен с самого начала, и мы не будем колебаться в своей позиции», — заверил он. Асад указал, что Сирия приняла четкую и решительную позицию по этому вопросу не только ради дружественных отношений с Россией, но и потому, что искренне считает эти регионы территорией РФ.
Глава Сирии объяснил, что его мнение основано на исторических фактах. По его словам, эти земли достались Украине около 100 лет назад, и на них проживают российские граждане.
«Факты на местах свидетельствуют о том, что это российская земля. Мы убеждены в этой позиции», — отметил Асад.