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52 минуты назад

Президент Сирии признал новые границы России

Елена Прошина

Дамаск признал новые границы России по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад, пишет РИА Новости.

Президент Сирии признал новые границы России
Фото: ТАССТАСС

Уточняется, что агентство стало первым мировым СМИ, которому удалось запросить комментарий сирийского лидера сразу после его переговоров в Кремле.

«Конечно. Я говорю, что это российские территории, и даже если не бы не случилась война, это исторически российские территории», — заявил Асад, когда его спросили, признает ли он итоги референдумов. Сирийский лидер подчеркнул, что признавал эти территории еще до того, как было проведено голосование.

«Этот вопрос для нас ясен с самого начала, и мы не будем колебаться в своей позиции», — заверил он. Асад указал, что Сирия приняла четкую и решительную позицию по этому вопросу не только ради дружественных отношений с Россией, но и потому, что искренне считает эти регионы территорией РФ.

Глава Сирии объяснил, что его мнение основано на исторических фактах. По его словам, эти земли достались Украине около 100 лет назад, и на них проживают российские граждане.

«Факты на местах свидетельствуют о том, что это российская земля. Мы убеждены в этой позиции», — отметил Асад.

В мире,Башар Асад,
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