Президент Сирии признал новые границы России

«Конечно. Я говорю, что это российские территории, и даже если не бы не случилась война, это исторически российские территории», — заявил Асад, когда его спросили, признает ли он итоги референдумов. Сирийский лидер подчеркнул, что признавал эти территории еще до того, как было проведено голосование.

«Этот вопрос для нас ясен с самого начала, и мы не будем колебаться в своей позиции», — заверил он. Асад указал, что Сирия приняла четкую и решительную позицию по этому вопросу не только ради дружественных отношений с Россией, но и потому, что искренне считает эти регионы территорией РФ.