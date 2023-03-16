Макрон пригрозил роспуском национального собрания

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в случае провала голосования по проекту пенсионной реформы он будет вынужден распустить национальное собрание (нижнюю палату парламента). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.
Уточняется, что финальное голосование по законопроекту, который спровоцировал волну протестов по всей стране, пройдет в четверг. Принятие реформы предполагает повышение пенсионного возраста до 64 лет.
Правительственный источник сообщил BFMTV, что накануне вечером Макрон обсудил предстоящее событие с премьер-министром Элизабет Борн. На встрече также присутствовали министры, имеющие отношение к законопроекту. В ходе беседы Макрон пригрозил, что распустит национальное собрание, если голосование в зале заседаний обернется провалом.
Местные СМИ отмечают, что эта неделя станет для правительства решающей. Премьер Франции отмечала, что не хочет прибегать к статье конституции, позволяющей властям принимать законопроект без одобрения парламента, так как она уже 10 раз использовала эту лазейку осенью 2022 года. Граждане страны примут подобный шаг как слабость властей, не сумевших убедить депутатов в необходимости проведения реформы.