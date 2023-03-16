Макрон пригрозил роспуском национального собрания

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в случае провала голосования по проекту пенсионной реформы он будет вынужден распустить национальное собрание (нижнюю палату парламента). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.

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Уточняется, что финальное голосование по законопроекту, который спровоцировал волну протестов по всей стране, пройдет в четверг. Принятие реформы предполагает повышение пенсионного возраста до 64 лет.

Правительственный источник сообщил BFMTV, что накануне вечером Макрон обсудил предстоящее событие с премьер-министром Элизабет Борн. На встрече также присутствовали министры, имеющие отношение к законопроекту. В ходе беседы Макрон пригрозил, что распустит национальное собрание, если голосование в зале заседаний обернется провалом.