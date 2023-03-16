Telegraph: Франция тормозит процесс совместной закупки странами ЕС снарядов для ВСУ

Европейские дипломаты обвиняют Париж в том, что он тормозит процесс совместной закупки странами ЕС артиллерийских снарядов для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщает в среду британская газета The Daily Telegraph, представители Франции настаивают на том, что заказы на производство боеприпасов должны получать только европейские предприятия военно-промышленного комплекса.

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"Многие члены ЕС выражают мнения, расходящиеся с позицией Франции, - заявил источник издания в дипломатических кругах ЕС. - Если мы хотим действовать без промедлений, что сейчас необходимо, то крайне важно допустить к этой программе компании из-за пределов ЕС. Париж же явно предпочитает, чтобы ЕС тратил деньги на собственную промышленность, а не на оказание поддержки Украине".

Согласно данным газеты Politico, Евросоюз завершает работу над сделкой на сумму €2 млрд для совместного пополнения запасов боеприпасов Украины и государств - членов сообщества. Ожидается, что совместными усилиями страны ЕС смогут заключить более крупные контракты и приобрести боеприпасы по более низкой цене. План совместных закупок включает также Норвегию, которая не является членом Евросоюза.