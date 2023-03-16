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1 час назад

Девять человек были осуждены в Чехии за открытую поддержку действий России

Газета.Ru

С 24 февраля 2022 года суды Чехии вынесли обвинительные приговоры девятерым своим гражданам за поддержку России в спецоперации (СВО) на Украине. Об этом сообщил телеканал Česká televize.

Девять человек осудили в Чехии за поддержку действий РФ
Фото: DepositphotosDepositphotos

Генеральный прокурор Чехии Игор Стржиж добавил, что также возбуждено еще 58 уголовных дел за поддержку СВО. В 90 случаях полиция проводит проверку на наличие состава преступления. Из девяти осужденных только один получил реальный тюремный срок. Это активист Патрик Тушль, которого в конце 2022 года приговорили к девяти месяцам заключения из-за высказываний об украинцах в социальных сетях.

В остальных случаях осужденные получили условные сроки или отделались штрафами. Ранее в Твери суд оштрафовал женщину за возложение цветов к памятнику жертвам репрессий. 9 февраля по делу о дискредитации армии женщина предстала перед судом.

Там она уточнила свою позицию и заявила, что решила возложить цветы в знак скорби по поводу гибели мирных жителей в Днепре. Она напомнила, что глава МИД РФ Сергей Лавров также публично выражал соболезнования по поводу гибели мирных граждан на Украине.

В мире,Сергей Лавров,МИД России,
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