В Дании не считают опасной бомбу, которая еще может находиться на «Северном потоке»

Министерство иностранных дел Дании подтвердило, что власти страны получили информацию России о возможном наличии на трубе газопровода «Северный поток» еще одного взрывного устройства. Руководство королевства считает, что оно не представляет опасности для людей и судов в этой области, передает ТАСС.
Министерство подтвердило, что к ним поступила информация о наличии небольшого объекта в непосредственной близости от российского газопровода. Данные предоставила российская компания, Москва настоятельно рекомендовала обратить на них внимание.
Соответствующие органы заключили, что объект не представляет опасности для людей и судов в этом районе. Власти продолжают вести расследование и пристально следят за ситуацией, специалисты предоставят более подробную информацию на этот счет, когда она появится, заявили в Министерстве иностранных дел Дании.
Ведомство отмечает, что Дания держит Россию в курсе о ходе расследования и отвечает на запросы властей. Агентство напоминает, что операторы трубопроводов Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG обратились к властям королевства с запросом на проведение собственных исследований по факту повреждения трубопроводов и получили соответствующее разрешение.