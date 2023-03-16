В Дании не считают опасной бомбу, которая еще может находиться на «Северном потоке»

Министерство иностранных дел Дании подтвердило, что власти страны получили информацию России о возможном наличии на трубе газопровода «Северный поток» еще одного взрывного устройства. Руководство королевства считает, что оно не представляет опасности для людей и судов в этой области, передает ТАСС.

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Министерство подтвердило, что к ним поступила информация о наличии небольшого объекта в непосредственной близости от российского газопровода. Данные предоставила российская компания, Москва настоятельно рекомендовала обратить на них внимание.

Соответствующие органы заключили, что объект не представляет опасности для людей и судов в этом районе. Власти продолжают вести расследование и пристально следят за ситуацией, специалисты предоставят более подробную информацию на этот счет, когда она появится, заявили в Министерстве иностранных дел Дании.