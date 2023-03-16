В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 75.75EUR 80.88
Войти в почту
42 минуты назад

В Дании не считают опасной бомбу, которая еще может находиться на «Северном потоке»

Елена Прошина

Министерство иностранных дел Дании подтвердило, что власти страны получили информацию России о возможном наличии на трубе газопровода «Северный поток» еще одного взрывного устройства. Руководство королевства считает, что оно не представляет опасности для людей и судов в этой области, передает ТАСС.

В Дании не считают опасной бомбу, которая еще может находиться на «Северном потоке»
Фото: ТАССТАСС

Министерство подтвердило, что к ним поступила информация о наличии небольшого объекта в непосредственной близости от российского газопровода. Данные предоставила российская компания, Москва настоятельно рекомендовала обратить на них внимание.

Соответствующие органы заключили, что объект не представляет опасности для людей и судов в этом районе. Власти продолжают вести расследование и пристально следят за ситуацией, специалисты предоставят более подробную информацию на этот счет, когда она появится, заявили в Министерстве иностранных дел Дании.

Ведомство отмечает, что Дания держит Россию в курсе о ходе расследования и отвечает на запросы властей. Агентство напоминает, что операторы трубопроводов Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG обратились к властям королевства с запросом на проведение собственных исследований по факту повреждения трубопроводов и получили соответствующее разрешение.

В мире,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий