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49 минут назад

Госдеп охарактеризовал действия России в инциденте с MQ-9

Илья Родин

В Вашингтоне полагают, что действия российских военных летчиков в инциденте с разведывательным беспилотником следует расценивать как непреднамеренные, рассказал официальный представитель Госдепа США Нед Прайс. Об этом пишет РИА «Новости».

Госдеп охарактеризовал действия России в инциденте с MQ-9
Фото: © iStock.com / BlueBarronPhoto© iStock.com / BlueBarronPhoto

Чиновник пояснил, что детально изучил видеозапись крушения MQ-9. Он добавил, что был поражен действиями российских пилотов.

Прайс уточнил, что маневры истребителя Су-27 выглядели так, как будто пилот, в силу «вопиющей некомпетентности» практически не контролировал полет воздушного судна.

На фоне этого, подчеркнул представитель Госдепа, можно охарактеризовать действия российских летчиков в сложившейся ситуации как непреднамеренные.

«Вероятно, это не было сделано преднамеренно», - отметил Прайс.

Чиновник заметил, что в момент встречи с истребителями MQ-9 находился в 40 милях от Крыма, в международном воздушном пространстве, над международными водами.

Американские военные будут по-прежнему летать, плавать, проводить операции везде, где это дозволяется международным правом, резюмировал Прайс.

Напомним, что в США обвиняют в крушении беспилотника российских военных летчиков. В Минобороны РФ, в свою очередь, заявляют, что истребители не предпринимали против дрона никаких враждебных действий, в частности, не приближались к нему.

В мире,Нед Прайс,Минобороны России,Госдеп США,
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