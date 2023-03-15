Рядом с местом взрыва «Северного потока» находился корабль бундесвера

Разведывательный корабль бундесвера класса Oste находился недалеко от места взрыва "Северного потока 1" незадолго до атаки на трубопровод, сообщил второй немецкий канал ZDF.

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По словам обозревателя канала Ганса Коберштейна, ВМФ Германии несколько дней находились в районе места атаки с разведывательным кораблем. Это подтвердил представитель военно-морского командования бундесвера в ответ на запрос телеканала. 7 сентября 2022 года корабль вышел из порта немецкого Киля. До 14 сентября судно находилось почти в 11 морских милях к юго-востоку от того места, где взрыв 26 сентября разрушил газопровод "Северный поток-1".

Точная задача этого разведывательного корабля держится в секрете военно-морским командованием, но в ответ на запрос телеканала в ВМФ заявили, что это была "обычная операция". Служебный катер флота смог собрать "широкие данные по всем разведывательным дисциплинам, которые подлежат строгой секретности", однако полученная информация не позволила сделать какой-либо "вывод о том, кто несет ответственность за разрушительные события" вокруг газопровода "Северный поток", по словам представителя ВМФ.