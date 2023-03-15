Рядом с местом взрыва «Северного потока» находился корабль бундесвера

Разведывательный корабль бундесвера класса Oste находился недалеко от места взрыва "Северного потока 1" незадолго до атаки на трубопровод, сообщил второй немецкий канал ZDF.
По словам обозревателя канала Ганса Коберштейна, ВМФ Германии несколько дней находились в районе места атаки с разведывательным кораблем. Это подтвердил представитель военно-морского командования бундесвера в ответ на запрос телеканала. 7 сентября 2022 года корабль вышел из порта немецкого Киля. До 14 сентября судно находилось почти в 11 морских милях к юго-востоку от того места, где взрыв 26 сентября разрушил газопровод "Северный поток-1".
Точная задача этого разведывательного корабля держится в секрете военно-морским командованием, но в ответ на запрос телеканала в ВМФ заявили, что это была "обычная операция". Служебный катер флота смог собрать "широкие данные по всем разведывательным дисциплинам, которые подлежат строгой секретности", однако полученная информация не позволила сделать какой-либо "вывод о том, кто несет ответственность за разрушительные события" вокруг газопровода "Северный поток", по словам представителя ВМФ.
Разведывательный корабль типа "Осте" оснащен современной электроникой и, как подчеркивается на сайте бундесвера, является "надежным, эффективным средством предупреждения в случае надвигающихся конфликтов". Военно-морской флот описывает свои суда класса Oste как "чрезвычайно чувствительные глаза и уши всего бундесвера". Поэтому разведывательные корабли специализируются на наблюдении за большими морскими и прибрежными районами. У них есть "особенно эффективные электронные, гидроакустические и электрооптические датчики", говорится в сообщении.