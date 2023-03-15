Генсек ООН призвал Украину соблюдать права верующих

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжарри заявил, что Антониу Гутерриш считает, что каждая страна должна гарантировать свободу вероисповедания и защиту религиозных объектов. Таким образом он прокомментировал ситуацию в Киево-Печерской лавре на Украине, передает ТАСС.

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Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров направил письма о ситуации с выселением монахов Киево-Печерской лавры генсеку ООН Антониу Гутерришу и главе МИД Северной Македонии Буяру Османи.

По словам Дюжарри, он не видел сообщения Лаврова, однако ознакомился с письмом, направленным Патриархом Московским и всея Руси Кириллом верховному комиссару ООН по правам человека. Он отметил, что соответствующий вопрос надо адресовать туда, поскольку в офисе Гутерриша не могут комментировать ситуацию ввиду ограниченной информации.

«Принципиальная позиция генерального секретаря ООН в том, что каждая страна должна гарантировать эффективную реализацию права на свободу религии и вероисповедания, включая защиту мест проведения религиозных служб», — подчеркнул официальный представитель генсека ООН.