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1 час назад

Русскоязычное название парка Победы в Одессе сменили на украинское

Газета.Ruиещё 1

В украинской Одессе «дерусифицировали» название парка Победы — русскоязычное название парка сменили на украинское. Об этом сообщает украинская газета Klymenko Time в своем Telegram-канале.

Русскоязычное название парка Победы в Одессе сменили на украинское
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В публикации указывается, что теперь парк Победы именуется «парк Перемоги».

Ранее стало известно, что власти Львовской области Украины за одну неделю демонтировали шесть памятников советского периода. Речь в том числе идет о монументах, посвященных павшим в Великой Отечественной войне.

До этого памятник русскому ученому-селекционеру Ивану Мичурину демонтировали в одном из сел Полтавской области Украины. Об этом сообщило издание «Полтавская волна».

Демонтаж памятников, связанных с российской и советской историей, а также переименования улиц начались на Украине в 2015 году. В республике активно начали демонтировать памятники императрице Екатерине Второй, полководцу Александру Суворову, поэту Александру Пушкину, героям Великой Отечественной войны и т.д.

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