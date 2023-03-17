Русскоязычное название парка Победы в Одессе сменили на украинское

В украинской Одессе «дерусифицировали» название парка Победы — русскоязычное название парка сменили на украинское. Об этом сообщает украинская газета Klymenko Time в своем Telegram-канале.

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В публикации указывается, что теперь парк Победы именуется «парк Перемоги».

Ранее стало известно, что власти Львовской области Украины за одну неделю демонтировали шесть памятников советского периода. Речь в том числе идет о монументах, посвященных павшим в Великой Отечественной войне.

До этого памятник русскому ученому-селекционеру Ивану Мичурину демонтировали в одном из сел Полтавской области Украины. Об этом сообщило издание «Полтавская волна».