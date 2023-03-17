Русскоязычное название парка Победы в Одессе сменили на украинское

В украинской Одессе «дерусифицировали» название парка Победы — русскоязычное название парка сменили на украинское. Об этом сообщает украинская газета Klymenko Time в своем Telegram-канале.
В публикации указывается, что теперь парк Победы именуется «парк Перемоги».
Ранее стало известно, что власти Львовской области Украины за одну неделю демонтировали шесть памятников советского периода. Речь в том числе идет о монументах, посвященных павшим в Великой Отечественной войне.
До этого памятник русскому ученому-селекционеру Ивану Мичурину демонтировали в одном из сел Полтавской области Украины. Об этом сообщило издание «Полтавская волна».
Демонтаж памятников, связанных с российской и советской историей, а также переименования улиц начались на Украине в 2015 году. В республике активно начали демонтировать памятники императрице Екатерине Второй, полководцу Александру Суворову, поэту Александру Пушкину, героям Великой Отечественной войны и т.д.