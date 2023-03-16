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31 минуту назад

СБУ сообщила о задержании военной медсестры по подозрению в работе на Россию

Газета.Ruиещё 1

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в Telegram-канале, что ее сотрудники задержали двух жительниц Краматорска, одна из которых является медсестрой боевого подразделения, подозревая их в сотрудничестве с Россией.

СБУ сообщила о задержании военной медсестры по подозрению в работе на Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"СБУ разоблачила агентурную группу военной разведки РФ, которая "сливала" позиции сил обороны под Бахмутом (Артемовском. - "Газета.Ru"). В состав агентуры входили две жительницы Краматорска. Одна из них – медсестра боевого подразделения терробороны ВСУ ", - информировали в службе.

Согласно информации ведомства, задержанные передавали РФ данные о местах базирования и перемещения военных ВСУ и их техники. Отмечается, что одна из женщин обвиняется по статье УК Украины за госизмену, а другая - за "распространение информации о перемещении вооруженных сил".

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины предъявила подозрения председателю правительства Донецкой народной республики (ДНР) Виталию Хоценко в посягательстве на территориальную целостность Украины.

В мире,Виталий Хоценко,СБУ,
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