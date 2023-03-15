Под трубопроводом "Северный поток-2" обнаружили странный объект, пишет Daily Mail, ссылаясь на следователей из Дании.

Фото: Nord Stream 2 project Nord Stream 2 project

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что "судя по всему", для осуществления диверсии на "Северных потоках" были заложены несколько взрывных устройств, одни из которых взорвались, а другие — нет. Власти Дании признали, что под трубопроводом было найдено еще одно устройство, но оно не представляет риска.

"Оценка наших властей заключается в том, что нет непосредственного риска для безопасности и, следовательно, нет опасности для людей или судоходства", - сказал глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен.

Ранее российский президент заявил, что диверсии на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" были осуществлены на государственном уровне и это "очевидно". До этого секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Москва настаивает на том, чтобы Россия и иные заинтересованные страны были подключены к объективному расследованию диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2".