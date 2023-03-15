Под трубопроводом "Северный поток-2" обнаружили странный объект, пишет Daily Mail, ссылаясь на следователей из Дании.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что "судя по всему", для осуществления диверсии на "Северных потоках" были заложены несколько взрывных устройств, одни из которых взорвались, а другие — нет. Власти Дании признали, что под трубопроводом было найдено еще одно устройство, но оно не представляет риска.
"Оценка наших властей заключается в том, что нет непосредственного риска для безопасности и, следовательно, нет опасности для людей или судоходства", - сказал глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен.
Ранее российский президент заявил, что диверсии на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" были осуществлены на государственном уровне и это "очевидно". До этого секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Москва настаивает на том, чтобы Россия и иные заинтересованные страны были подключены к объективному расследованию диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2".
По мнению секретаря Совбеза, без него объяснение "односторонних субъективных версий теракта" выглядит бездоказательно. Патрушев утверждал, что материалы западной прессы о причастности украинцев к подрыву "Северных потоков" вызывают вопросы о правдоподобности.