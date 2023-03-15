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25 минут назад

DM: датские следователи обнаружили под трубопроводом "Северный поток-2" "странный объект"

Газета.Ru

Под трубопроводом "Северный поток-2" обнаружили странный объект, пишет Daily Mail, ссылаясь на следователей из Дании.

Под трубопроводом "Северный поток-2" обнаружили «странный объект»
Фото: Nord Stream 2 projectNord Stream 2 project

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что "судя по всему", для осуществления диверсии на "Северных потоках" были заложены несколько взрывных устройств, одни из которых взорвались, а другие — нет. Власти Дании признали, что под трубопроводом было найдено еще одно устройство, но оно не представляет риска.

"Оценка наших властей заключается в том, что нет непосредственного риска для безопасности и, следовательно, нет опасности для людей или судоходства", - сказал глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен.

Ранее российский президент заявил, что диверсии на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" были осуществлены на государственном уровне и это "очевидно". До этого секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Москва настаивает на том, чтобы Россия и иные заинтересованные страны были подключены к объективному расследованию диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2".

Путин заявил о заинтересованности США в подрыве «Северных потоков»

По мнению секретаря Совбеза, без него объяснение "односторонних субъективных версий теракта" выглядит бездоказательно. Патрушев утверждал, что материалы западной прессы о причастности украинцев к подрыву "Северных потоков" вызывают вопросы о правдоподобности.

В мире,Ларс Расмуссен,Николай Патрушев,Владимир Путин,Совет безопасности РФ,
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