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Президент России Владимир Путин предложил ответ на введенные против страны санкции Запада. Своей позицией по этому вопросу он поделился на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, передает РИА Новости. Путин отметил, что в последние годы РФ сталкивается с санкционной агрессией, однако отечественная экономика и бизнес достойно реагируют на возникающие вызовы.
Депутат Европарламента Начо Санчес Амор заявил, что руководство Евросоюза совершило ошибку, не дав Грузии статус кандидата на вступление в союз наравне с Украиной и Молдавией в 2022 году. Как сообщает «Газета.Ru», по мнению парламентария, это усилило «антиевропейский нарратив» в руководстве республики.
Сотрудники «Транснефти» обнаружили взрывные устройства на нефтеперекачивающей станции (НПС) «Новозыбков» трубопровода «Дружба» в Брянской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя компании Игоря Демина. По его словам, взрывные устройства были обнаружены вечером 14 марта и утром 15 марта. Они находились в сломанных пластиковых корпусах, а в качестве поражающей части в них использовались стальные шарики.
Несколько стран выступили за снижение ценового потолка для добываемой в России нефти с $60 до $51,45 за баррель. Инициатива принадлежит Польше, Литве и Эстонии, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Лидер Демократической партии Казахстана «Ак жол» Азат Перуашев выступил с инициативой переименовать страну в Казахскую республику. Об этом пишет РИА Новости. Такое предложение было озвучено Перуашевым ходе посещения города Актау во время предвыборной кампании.
Эта мера снизит доходы российской стороны от экспорта нефти на $650 млн в месяц, считают представители вышеуказанных государств. Отмечается, что стоимость барреля Urals станет на 5% меньше текущей рыночной стоимости.номист предсказал глобальный кризис из-за банкротства SVB
Экономист Нуриэль Рубини, предсказавший глобальный кризис 2008 года, считает, что крах американского банка Silicon Valley Bank (SVB) создает риск «глобального заражения». Об этом сообщает Newsweek. Рубини заявил, что в Европе есть по крайней мере один банк, который «исторически был недостаточно капитализирован, имел проблемы с рекапитализацией и некоторые плохие активы».
В минувшем году экспорт в Казахстан значительно возрос. На это обратило внимание издание Verkkouutiset. Оно сослалось на Ilta-Sanomat. В публикации говорится, что республика, отправляя различные товары в Россию, законно обходит антироссийские ограничения. На эту страну санкции не накладывали. В Ilta-Sanomat выяснили, что в Казахстан ввозят большое количество санкционной продукции. В частности, речь идет о радиолокационных устройствах и устройствах дистанционного управления, которые при необходимости могут быть использованы для военных целей.
В комитете Бундестага по делам спорта раскритиковали решение Международной федерации фехтования (FIE) допустить россиян и белорусов к соревнованиям под своей эгидой. Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на издание Redaktions Netzwerks Deutschland.
Музыканта Александра Розенбаума выписали из больницы, он находится в хорошем самочувствии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его продюсера Беллу Купсину.
«Все хорошо, спасибо, он хорошо себя чувствует», — сказала она в ответ на вопрос о самочувствии певца.
На неделе 13 - 19 марта в России начнутся продажи китайского седана Kaiyi E5, который собирают на заводе «Автоторе» в Калининграде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дилера «Рольф». «Рольф» стал официальным дилером Kaiyi в Москве. Первая модель марки, которая появится в продаже, - спортивный седан С-класса Kaiyi E5. «Автотор» начал производить это авто в конце января.