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Путин предложил ответ на санкции Запада

Президент России Владимир Путин предложил ответ на введенные против страны санкции Запада. Своей позицией по этому вопросу он поделился на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, передает РИА Новости. Путин отметил, что в последние годы РФ сталкивается с санкционной агрессией, однако отечественная экономика и бизнес достойно реагируют на возникающие вызовы.

В Европарламенте назвали ошибку Евросоюза в отношении Грузии

Депутат Европарламента Начо Санчес Амор заявил, что руководство Евросоюза совершило ошибку, не дав Грузии статус кандидата на вступление в союз наравне с Украиной и Молдавией в 2022 году. Как сообщает «Газета.Ru», по мнению парламентария, это усилило «антиевропейский нарратив» в руководстве республики.

"Транснефть" нашла взрывные устройства у нефтепровода "Дружба"

Сотрудники «Транснефти» обнаружили взрывные устройства на нефтеперекачивающей станции (НПС) «Новозыбков» трубопровода «Дружба» в Брянской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя компании Игоря Демина. По его словам, взрывные устройства были обнаружены вечером 14 марта и утром 15 марта. Они находились в сломанных пластиковых корпусах, а в качестве поражающей части в них использовались стальные шарики.

Три страны ЕС призвали снизить потолок цен для российской нефти

Несколько стран выступили за снижение ценового потолка для добываемой в России нефти с $60 до $51,45 за баррель. Инициатива принадлежит Польше, Литве и Эстонии, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

В Казахстане предложили переименовать страну

Лидер Демократической партии Казахстана «Ак жол» Азат Перуашев выступил с инициативой переименовать страну в Казахскую республику. Об этом пишет РИА Новости. Такое предложение было озвучено Перуашевым ходе посещения города Актау во время предвыборной кампании.

Newsweek: банкротство SVB грозит глобальным кризисом

Эта мера снизит доходы российской стороны от экспорта нефти на $650 млн в месяц, считают представители вышеуказанных государств. Отмечается, что стоимость барреля Urals станет на 5% меньше текущей рыночной стоимости.номист предсказал глобальный кризис из-за банкротства SVB

Экономист Нуриэль Рубини, предсказавший глобальный кризис 2008 года, считает, что крах американского банка Silicon Valley Bank (SVB) создает риск «глобального заражения». Об этом сообщает Newsweek. Рубини заявил, что в Европе есть по крайней мере один банк, который «исторически был недостаточно капитализирован, имел проблемы с рекапитализацией и некоторые плохие активы».

Казахстан нашел способ законно поставлять в РФ санкционные товары

В минувшем году экспорт в Казахстан значительно возрос. На это обратило внимание издание Verkkouutiset. Оно сослалось на Ilta-Sanomat. В публикации говорится, что республика, отправляя различные товары в Россию, законно обходит антироссийские ограничения. На эту страну санкции не накладывали. В Ilta-Sanomat выяснили, что в Казахстан ввозят большое количество санкционной продукции. В частности, речь идет о радиолокационных устройствах и устройствах дистанционного управления, которые при необходимости могут быть использованы для военных целей.

В Германии раскритиковали FIE за допуск российских фехтовальщиков

В комитете Бундестага по делам спорта раскритиковали решение Международной федерации фехтования (FIE) допустить россиян и белорусов к соревнованиям под своей эгидой. Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на издание Redaktions Netzwerks Deutschland.

Розенбаума выписали из больницы

Музыканта Александра Розенбаума выписали из больницы, он находится в хорошем самочувствии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его продюсера Беллу Купсину.

«Все хорошо, спасибо, он хорошо себя чувствует», — сказала она в ответ на вопрос о самочувствии певца.

В России стартуют продажи китайского седана Kaiyi

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