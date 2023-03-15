Поддержавший РФ Уотерс решил судиться из-за отмены концертов в Германии

Лидер легендарной рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс намерен опротестовать в суде попытку отмены его концертов во Франкфурте и Мюнхене. Об этом пишет Helsinki Times.

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Ранее правительство земли Гессен и городской магистрат Франкфурта объявили о своем намерении отменить концерт Уотерса, который должен пройти 28 мая в Festhalle. А в городской совет Мюнхена было внесено предложение отменить концерт, запланированный на 21 мая 2023 года в мюнхенском Olympiahalle. Отмена концертов связана с высказываниями Уотерса, раскритиковавшего политику Израиля в отношении палестинцев, а также с его заявлениями о причинах конфликта на Украине.

Адвокаты Уотерса утверждают, что предложения об отмене концертов музыканта являются «неконституционными, неоправданными и нарушают фундаментальное право человека на свободу слова».

«Бывший фронтмен Pink Floyd считает, что если эта попытка заставить его замолчать не будет пресечена, это может иметь серьезные последствия для артистов и активистов во всем мире», - отмечается в статье.