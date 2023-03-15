Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне не хотят, чтобы украинский кризис перерос в конфликт между Россией и США. Об этом сообщает CNN.

Такое заявление Кирби сделал, комментируя инцидент с беспилотником. 14 марта американские военные сообщили, что дрон-разведчик MQ-9 разбился после столкновения с российским истребителем Су-27 над Черным морем.

В США утверждают, что два Су-27 перехватили дрон, выполнявший «рутинные операции», а в ходе маневра один из истребителей якобы задел винт MQ-9. После этого беспилотник потерял управление и операторам пришлось его затопить. Маневры Су-27 в США назвали «непрофессиональными и небезопасными».

В Минобороны РФ заявили, что дрон летел в районе Крыма «в направлении границы России» с выключенными транспондерами - хотя в этой зоне установлены ограничения на полеты.

Российские военные отрицают, что Су-27 вступали в контакт с дроном. В Минобороны считают, что он потерял управление и разбился «в результате резкого маневрирования».