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53 минуты назад

В Белом доме заявили о нежелании конфликта с Россией

Мария Иванова

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне не хотят, чтобы украинский кризис перерос в конфликт между Россией и США. Об этом сообщает CNN.

Такое заявление Кирби сделал, комментируя инцидент с беспилотником. 14 марта американские военные сообщили, что дрон-разведчик MQ-9 разбился после столкновения с российским истребителем Су-27 над Черным морем.

В США утверждают, что два Су-27 перехватили дрон, выполнявший «рутинные операции», а в ходе маневра один из истребителей якобы задел винт MQ-9. После этого беспилотник потерял управление и операторам пришлось его затопить. Маневры Су-27 в США назвали «непрофессиональными и небезопасными».

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В Минобороны РФ заявили, что дрон летел в районе Крыма «в направлении границы России» с выключенными транспондерами - хотя в этой зоне установлены ограничения на полеты.

Российские военные отрицают, что Су-27 вступали в контакт с дроном. В Минобороны считают, что он потерял управление и разбился «в результате резкого маневрирования».

«Мы меньше всего хотим эскалации конфликта на Украине до того уровня, чтобы он стал чем-то между США и Россией», - заявил Кирби, комментируя ситуацию.

В мире,Видео,Джон Кирби,Минобороны России,
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