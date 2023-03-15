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57 минут назад

Судно ВМС ФРГ проплывало вблизи «Северных потоков» незадолго до взрывов

Лера Букина

Разведывательный корабль Бундесвера был вблизи места подрыва газопровода «Северный поток — 1» незадолго до ЧП. Об этом со ссылкой на представителя военно-морского командования пишет ZDF.

Судно ВМС ФРГ проплывало вблизи «Северных потоков» незадолго до взрывов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сообщается о выходе 7 сентября из Киля служебного судна флота класса «Осте». Оно неделю базировалось в 11 морских милях юго-восточнее от места, где произошла диверсия.

Детальной информации о миссии разведывательного корабля нет. Однако, военно-морское командование называет это «обычной операцией». В ВМС ФРГ подчеркивают, что корабли этого класса — «глаза и уши всего Бундесвера». Они наблюдают за большими морскими и прибрежными районами, добавляют там.

Также издание отмечает, что в тот же период

в Балтийском море была зафиксирована парусная яхта «Андромеда».

В конце сентября прошлого года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - «Северном потоке» и «Северном потоке 2» произошли теракты. Несколько европейских стран допустили, что это была целенаправленная диверсия. Генпрокуратурой РФ было инициировано дело об акте международного терроризма.

В мире,Генпрокуратура РФ,
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