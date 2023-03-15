Судно ВМС ФРГ проплывало вблизи «Северных потоков» незадолго до взрывов

Разведывательный корабль Бундесвера был вблизи места подрыва газопровода «Северный поток — 1» незадолго до ЧП. Об этом со ссылкой на представителя военно-морского командования пишет ZDF.

Сообщается о выходе 7 сентября из Киля служебного судна флота класса «Осте». Оно неделю базировалось в 11 морских милях юго-восточнее от места, где произошла диверсия.

Детальной информации о миссии разведывательного корабля нет. Однако, военно-морское командование называет это «обычной операцией». В ВМС ФРГ подчеркивают, что корабли этого класса — «глаза и уши всего Бундесвера». Они наблюдают за большими морскими и прибрежными районами, добавляют там.

Также издание отмечает, что в тот же период

в Балтийском море была зафиксирована парусная яхта «Андромеда».