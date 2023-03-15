Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области

Взрывы прогремели в Сумской области на севере Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание Klymenko Time.

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Других подробностей происшествия не приводится.

Напомним, что в среду, 15 марта, на всей территории Украины дважды объявлялась воздушная тревога. 14 марта предупреждение четырежды вводилось и отменялось на всей территории страны и в отдельных регионах, а украинские СМИ сообщали о взрывах в Купянске Харьковской области и в Одесской области. За день до этого, 13 марта, взрывы прогремели в Сумской области.