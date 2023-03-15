В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 75.19EUR 80.52
Войти в почту
1 час назад

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области

Никита Бородкин

Взрывы прогремели в Сумской области на севере Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание Klymenko Time.

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Других подробностей происшествия не приводится.

Напомним, что в среду, 15 марта, на всей территории Украины дважды объявлялась воздушная тревога. 14 марта предупреждение четырежды вводилось и отменялось на всей территории страны и в отдельных регионах, а украинские СМИ сообщали о взрывах в Купянске Харьковской области и в Одесской области. За день до этого, 13 марта, взрывы прогремели в Сумской области.

Байден прокомментировал удары России по украинским объектам

Российские войска наносят удары по объектам критической инфраструктуры на территории Украины с 10 октября. Они начались через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным Следственного комитета РФ, стоят украинские спецслужбы. Целями атак высокоточным оружием становятся объекты энергетики, связи и военного управления.

В мире,Следственный комитет,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий