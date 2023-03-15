Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области

Взрывы прогремели в Сумской области на севере Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание Klymenko Time.
Других подробностей происшествия не приводится.
Напомним, что в среду, 15 марта, на всей территории Украины дважды объявлялась воздушная тревога. 14 марта предупреждение четырежды вводилось и отменялось на всей территории страны и в отдельных регионах, а украинские СМИ сообщали о взрывах в Купянске Харьковской области и в Одесской области. За день до этого, 13 марта, взрывы прогремели в Сумской области.
Российские войска наносят удары по объектам критической инфраструктуры на территории Украины с 10 октября. Они начались через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным Следственного комитета РФ, стоят украинские спецслужбы. Целями атак высокоточным оружием становятся объекты энергетики, связи и военного управления.