В Европарламенте назвали ошибку Евросоюза в отношении Грузии

Депутат Европарламента Начо Санчес Амор заявил, что руководство Евросоюза совершило ошибку, не дав Грузии статус кандидата на вступление в союз наравне с Украиной и Молдавией в 2022 году. Как сообщает «Газета.Ru», по мнению парламентария, это усилило «антиевропейский нарратив» в руководстве республики.
По его мнению, отказ в статусе кандидата на вступление в Евросоюз не помогло положить конец поляризации республики, о которой беспокоились в Европарламенте. Теперь же ситуация в Грузии намного хуже прежней.
Испанский политик также призвал всех участников парламента активно поддерживать грузинское гражданское общество.
Напомним, что ранее депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс заявил, что ждет от властей Грузии должного внимания к экс-президенту Михаилу Саакашвили, который находится в заключении. Он назвал его освобождение «13-й рекомендацией», необходимой для выполнения от Грузии для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз.