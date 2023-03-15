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1 час назад

В Европарламенте назвали ошибку Евросоюза в отношении Грузии

Никита Бородкин

Депутат Европарламента Начо Санчес Амор заявил, что руководство Евросоюза совершило ошибку, не дав Грузии статус кандидата на вступление в союз наравне с Украиной и Молдавией в 2022 году. Как сообщает «Газета.Ru», по мнению парламентария, это усилило «антиевропейский нарратив» в руководстве республики.

В Европарламенте назвали ошибку Евросоюза в отношении Грузии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его мнению, отказ в статусе кандидата на вступление в Евросоюз не помогло положить конец поляризации республики, о которой беспокоились в Европарламенте. Теперь же ситуация в Грузии намного хуже прежней.

Испанский политик также призвал всех участников парламента активно поддерживать грузинское гражданское общество.

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Напомним, что ранее депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс заявил, что ждет от властей Грузии должного внимания к экс-президенту Михаилу Саакашвили, который находится в заключении. Он назвал его освобождение «13-й рекомендацией», необходимой для выполнения от Грузии для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

В мире,Михаил Саакашвили,Европарламент,ЕС,
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