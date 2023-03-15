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34 минуты назад

В США усомнились в возможности найти обломки упавшего в Черное море БПЛА

Елена Прошина

США пока не обнаружили обломки беспилотника, упавшего в Черное море, сообщил представитель Белого дома Джон Кирби. Об этом пишет РИА Новости.

США усомнились в возможности достать рухнувший в Черное море БПЛА
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он также добавил, что вряд ли обломки когда-то смогут найти. При этом ранее Кирби говорил, что Белый дом не хотел бы, чтобы БПЛА попал в чужие руки.

Напомним, об американском беспилотнике, летевшем над акваторией Черного моря в сторону Крыма, стало известно 14 марта. Для идентификации объекта в воздух были подняты российские истребители. Однако БПЛА резко сманеврировал из-за чего перешел в неуправляемый полет и в результате упал в море.

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По словам главы Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, Россия прекрасно знает, какие цели преследовал беспилотник. Он подчеркнул, что российская сторона старается выявить объекты и территории, представляющие для Вашингтона наибольший интерес.

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