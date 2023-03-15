Зеленский: мир ошибочно не ожидает от Украины силы

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что мир ошибается, когда не ожидает от Украины силы. Об этом пишет издание «Страна».
В последнее время в западной прессе появилось сразу несколько публикаций о том, что украинские военные деморализованы, несут большие потери и у Киева нет сил для успешного контрнаступления. Украинский лидер опроверг эти заявления, подчеркнув, что сами украинцы проявляют силу.
«Когда мир ошибочно не ожидает от украинцев сил, миллионы наших людей проявляют такую смелость, что в мире не остается ни одного уголка, где бы не слышали о силе Украины», - заявил президент.
Ранее бывший советник офиса президента Алексей Арестович также отмечал, что ВСУ не хватает профессиональных военных, особенно сержантов, командиров взводов. По его словам, необходимо подождать, когда Украина «накопит силы».