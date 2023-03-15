Зеленский: мир ошибочно не ожидает от Украины силы

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что мир ошибается, когда не ожидает от Украины силы. Об этом пишет издание «Страна».

В последнее время в западной прессе появилось сразу несколько публикаций о том, что украинские военные деморализованы, несут большие потери и у Киева нет сил для успешного контрнаступления. Украинский лидер опроверг эти заявления, подчеркнув, что сами украинцы проявляют силу.