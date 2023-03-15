Индия разослала приглашения на саммит G20

Индийская сторона уже разослала приглашения для участия в G20, сообщил шерпа Индии в саммите Амитабх Кант. Однако он отказался называть кто конкретно из лидеров приглашен. Об этом пишет РИА Новости.

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«Официальные приглашения были разосланы… Позвольте мне сказать, что преждевременно говорить о том, кто принял приглашение», - сказал он.

Он также не стал конкретизировать вопрос с приглашением президента Украины Владимира Зеленского. При этом он уточнил, что на саммит были приглашены 43 участника. В их числе 20 стран, а также 9 специально приглашенных лидеров государств и представителей международных организаций.