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1 час назад

Индия разослала приглашения на саммит G20

Елена Прошина

Индийская сторона уже разослала приглашения для участия в G20, сообщил шерпа Индии в саммите Амитабх Кант. Однако он отказался называть кто конкретно из лидеров приглашен. Об этом пишет РИА Новости.

Индия разослала приглашения на саммит G20
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Официальные приглашения были разосланы… Позвольте мне сказать, что преждевременно говорить о том, кто принял приглашение», - сказал он.

Он также не стал конкретизировать вопрос с приглашением президента Украины Владимира Зеленского. При этом он уточнил, что на саммит были приглашены 43 участника. В их числе 20 стран, а также 9 специально приглашенных лидеров государств и представителей международных организаций.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил участие российского лидера Владимира Путина в саммите «двадцатки». Однако окончательное решение еще не принято, о нем сообщат дополнительно. При этом он подчеркнул, что Россия участвует в работе G20 в разных форматах.

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