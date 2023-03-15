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7 минут назад

Минобороны Турции ведет переговоры о продлении зерновой сделки на 120 дней

ТАСС

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил в среду, что ведет переговоры с российской и украинской сторонами о продлении зерновой сделки не на 60, а на 120 дней.

Турция ведет переговоры об изменении условий продления зерновой сделки
Фото: ТАССТАСС

"Продолжать реализацию этих договоренностей действительно очень важно. Мы продолжим наши контакты [с участниками сделки] о продлении не на два месяца, а на 120 дней. Стороны оценят [это предложение], Россия и Украина примут решения", - цитирует министра телеканал TRT.

Акар добавил, что "ООН солидарна с Турцией в вопросе" о необходимости продления договоренностей на 120 дней. "Надеюсь, мы сможем в ближайшие дни добиться положительного решения этого вопроса", - добавил министр.

МИД: зерновая сделка продлена

В Женеве в понедельник прошли консультации между ООН в лице главы Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребеки Гринспен, заместителя генсека Мартина Гриффитса и российской делегацией, возглавляемой замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым. В беседе с журналистами после завершения встречи замминистра иностранных дел России заявил, что Москва не против продления сделки после 18 марта, но не на 120 дней, как в ноябре 2022 года, а только на 60. По его словам, данного срока достаточно для объективной оценки реализации заверений ООН по обеспечению разблокирования экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок.

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