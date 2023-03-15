Моравецкий: Украина пригласила Польшу на поиски газа

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Киев предложил Варшаве совместные проекты по разведке и добыче газа на территории Украины. Об этом сообщает BiznesAlert.pl.
По словам Моравецкого, проекты планируется реализовать после завершения боевых действий.
«Нас уже сегодня приглашают к совместным проектам по добыче и разведке на Украине. Такие проекты возможны. Переговоры также касаются разведки газа на западе Украины», - рассказал он.
Также премьер заявил о плане Польши стать газовым хабом для Центральной и Восточной Европы.
«Возможно, у Германии был такой план на основе газа из России. Он рухнул, как карточный домик. У нас этот план основан на газопроводах и намерении построить современную атомную энергетику», - подчеркнул Моравецкий.
Он добавил, что Польша хочет развивать поставки газа и нефти не из России на Украину, в Венгрию, Словакию и Чехию.
«Мы можем сделать весь регион независимым от русского мира», - заявил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после завершения боевых действий Украина планирует замещать для ЕС российские энергоресурсы. Он заявил, что Киев «будет гарантировать энергетическую безопасность Европы».