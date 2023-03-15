Президент Финляндии отправится в Турцию для переговоров о членстве в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинистё отправится в Турцию 16 марта для переговоров о членстве республики в НАТО . Об этом сообщила канцелярия финского лидера.

В июле 2022 года страны-члены Североатлантического альянса подписали протоколы о присоединении Швеции и Финляндии. Эти государства станут частью альянса после того, как все страны-члены НАТО ратифицируют протоколы о вступлении. В настоящее время членство Финляндии и Швеции в альянсе не ратифицировали только Венгрия и Турция.