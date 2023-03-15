Папа Римский прокомментировал ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры

Папа Римский Франциск высказал беспокойство в связи ситуацией в Киево-Печерской лавре, призвав все стороны конфликта уважать места религиозного поклонения. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я думаю о православных монахах Киевской лавры. Я прошу вовлеченные в конфликт стороны уважать религиозные места», — заявил понтифик.

Франциск также считает, что монахи и священники, вне зависимости от их конфессии, являются «поддержкой Божьего народа».

Напомним, что Киев активизировал действия, направленные против канонической Украинской православной церкви (УПЦ), с ноября 2022 года. Украинские спецслужбы проводят обыски в храмах и епархиях по всей стране. Нескольким иерархам предъявлены обвинения в «госизмене и подрывной деятельности».

Накануне национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» обязала монахов УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Украинская межведомственная рабочая группа по подготовке предложений и рекомендаций, связанных с работой религиозных организаций, установила нарушение монастырем условий договора по использованию государственного имущества. Вместе с тем детали якобы выявленных нарушений комиссия приводить не стала.