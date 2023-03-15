В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 75.19EUR 80.52
Войти в почту
44 минуты назад

Папа Римский отреагировал на ситуацию с Киево-Печерской лаврой

Никита Бородкин

Папа Римский Франциск высказал беспокойство в связи ситуацией в Киево-Печерской лавре, призвав все стороны конфликта уважать места религиозного поклонения. Об этом сообщает РИА Новости.

Папа Римский прокомментировал ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я думаю о православных монахах Киевской лавры. Я прошу вовлеченные в конфликт стороны уважать религиозные места», — заявил понтифик.

Франциск также считает, что монахи и священники, вне зависимости от их конфессии, являются «поддержкой Божьего народа».

Напомним, что Киев активизировал действия, направленные против канонической Украинской православной церкви (УПЦ), с ноября 2022 года. Украинские спецслужбы проводят обыски в храмах и епархиях по всей стране. Нескольким иерархам предъявлены обвинения в «госизмене и подрывной деятельности».

Накануне национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» обязала монахов УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Украинская межведомственная рабочая группа по подготовке предложений и рекомендаций, связанных с работой религиозных организаций, установила нарушение монастырем условий договора по использованию государственного имущества. Вместе с тем детали якобы выявленных нарушений комиссия приводить не стала.

Патриарх Кирилл обвинил руководство Украины в репрессиях

При этом министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в Лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).

В мире,ФРАНЦИСК,Патриарх Кирилл,Александр Ткаченко,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий