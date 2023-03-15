СМИ: на всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные официального ресурса для оповещения населения.

Предупреждение начало распространяться в регионах страны с 10:42 мск. Первым сигнал прозвучал в Сумской и Черниговской областях.

Напомним, что вечером во вторник, 14 марта, воздушную тревогу четыре раза объявляли и отменяли на всей территории Украины, а также в отдельных регионах страны. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Купянске Харьковской области и в Одесской области. В понедельник, 13 марта, взрывы прогремели в Сумской области на севере страны.