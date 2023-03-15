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1 час назад

СМИ: на всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Никита Бородкин

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные официального ресурса для оповещения населения.

СМИ: на всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Предупреждение начало распространяться в регионах страны с 10:42 мск. Первым сигнал прозвучал в Сумской и Черниговской областях.

Напомним, что вечером во вторник, 14 марта, воздушную тревогу четыре раза объявляли и отменяли на всей территории Украины, а также в отдельных регионах страны. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Купянске Харьковской области и в Одесской области. В понедельник, 13 марта, взрывы прогремели в Сумской области на севере страны.

Вооруженные силы РФ продолжают наносить удары по критической инфраструктуре Украины. Они начались 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным Следственного комитета РФ, стоят украинские спецслужбы. Целями становятся объекты энергетики, связи и военного управления.

В мире,Следственный комитет,
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