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1 час назад

В Латвии высказались о вступлении Украины в НАТО

Никита Бородкин

НАТО не будет всерьез рассматривать присоединение Украины, пока продолжаются боевые действия на территории страны, однако по их завершению Киев непременно должен вступить в альянс. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

В Латвии высказались о вступлении Украины в НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, в текущей ситуации вхождение Украины в Североатлантический альянс немедленно втянет в вооруженный конфликт весь блок. Вместе с тем Кариньш отметил, что благодаря союзникам и их помощи Киеву «удается добиться поставленных целей».

Латвийский премьер добавил, что после завершения вооруженного конфликта вступление в НАТО будет единственным способом гарантировать Киеву, что Россию «можно будет держать под контролем».

Напомним, что сейчас Украина является одним из шести партнеров НАТО с расширенными возможностями — также к таким странам относятся Австралия, Грузия, Иордания, Финляндия и Швеция. 30 сентября 2022 года украинский президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. Страны блока поддержали ее, однако США и Германия не одобрили планы на скорейшее присоединение.

В мире,Владимир Зеленский,НАТО,
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