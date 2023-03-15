В Латвии высказались о вступлении Украины в НАТО

НАТО не будет всерьез рассматривать присоединение Украины, пока продолжаются боевые действия на территории страны, однако по их завершению Киев непременно должен вступить в альянс. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

По его словам, в текущей ситуации вхождение Украины в Североатлантический альянс немедленно втянет в вооруженный конфликт весь блок. Вместе с тем Кариньш отметил, что благодаря союзникам и их помощи Киеву «удается добиться поставленных целей».

Латвийский премьер добавил, что после завершения вооруженного конфликта вступление в НАТО будет единственным способом гарантировать Киеву, что Россию «можно будет держать под контролем».