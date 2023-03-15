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12 минут назад

В Белом доме решили не допустить попадания упавшего над Черным морем беспилотника в чужие руки

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

США пытаются не допустить, чтобы упавший над Черным морем дрон MQ-9 попал в чужие руки, сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби телеканалу CNN.

США пытаются не допустить попадания в чужие руки упавшего над Черным морем дрона
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он пояснил, что Вашингтон предпринял шаги для защиты своей собственности в отношении этого конкретного беспилотника, передает РИА «Новости».

«Очевидно, что мы не хотим, чтобы кто-то заполучил его, кроме нас», – сказал Кирби.

В США ранее заявили о якобы столкновении с российским Су-27. В Минобороны России сообщили, что БПЛА упал в море из-за резкого маневрирования. Посол России в США Анатолий Антонов призывал Вашингтон прекратить спекуляции на тему потерпевшего крушение дрона.

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