США пытаются не допустить попадания в чужие руки упавшего над Черным морем дрона

США пытаются не допустить, чтобы упавший над Черным морем дрон MQ-9 попал в чужие руки, сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби телеканалу CNN.

Он пояснил, что Вашингтон предпринял шаги для защиты своей собственности в отношении этого конкретного беспилотника, передает РИА «Новости».

«Очевидно, что мы не хотим, чтобы кто-то заполучил его, кроме нас», – сказал Кирби.