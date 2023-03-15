В Зимбабве заявили о желании вступить в БРИКС

Южноафриканская страна Зимбабве хотела бы вступить в БРИКС. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил спикер правящей партии ZANU-PF Кристофер Мутсванга.

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Политик подчеркнул, что страна также заинтересована в развитии альтернативных платежных систем, которые стали бы заменой американской системе SWIFT. По мнению Мутсванги, БРИКС как раз предоставляет такую возможность.

«Это новая сила в мировой геополитике, и она не подкреплена какой-то идеологией или стремлением доминировать. Она базируется на желании свободно торговать и существовать. Мы надеемся, что БРИКС будет расти, ведь эта организация уже объединяет страны с крупнейшим в мире населением», — добавил он.

Напомним, что ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что количество стран, которые хотят присоединиться к БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), резко возросло. Сейчас их около 20 — среди них глава ведомства отметил Египет, Турцию, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Индонезию, Мексику, а также ряд африканских стран.