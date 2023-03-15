В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 75.19EUR 80.52
Войти в почту
23 минуты назад

В Зимбабве высказались о вступлении в БРИКС

Никита Бородкин

Южноафриканская страна Зимбабве хотела бы вступить в БРИКС. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил спикер правящей партии ZANU-PF Кристофер Мутсванга.

В Зимбабве заявили о желании вступить в БРИКС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Политик подчеркнул, что страна также заинтересована в развитии альтернативных платежных систем, которые стали бы заменой американской системе SWIFT. По мнению Мутсванги, БРИКС как раз предоставляет такую возможность.

«Это новая сила в мировой геополитике, и она не подкреплена какой-то идеологией или стремлением доминировать. Она базируется на желании свободно торговать и существовать. Мы надеемся, что БРИКС будет расти, ведь эта организация уже объединяет страны с крупнейшим в мире населением», — добавил он.

Напомним, что ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что количество стран, которые хотят присоединиться к БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), резко возросло. Сейчас их около 20 — среди них глава ведомства отметил Египет, Турцию, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Индонезию, Мексику, а также ряд африканских стран.

В БРИКС в настоящее время входят Бразилия, РФ, Индия, Китай и ЮАР. Страны объединения занимают 27% мировой поверхности суши, на них приходится 43% населения планеты и 26% мирового ВВП. При этом аналитики не исключили появление у БРИКС своей валюты.

В мире,Сергей Лавров,МИД России,БРИКС,ШОС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий