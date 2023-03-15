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29 минут назад

В Швейцарии украинских беженцев обязали продавать автомобили

Lenta.ruиещё 4

Беженцев из Украины, которые живут в Швейцарии больше года и получают социальные пособия, обязали продавать свои автомобили, если их цена превышает установленный властями кантона предел. Об этом пишет швейцарский портал 20 Minuten.

В Швейцарии украинских беженцев обязали продавать автомобили
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Так, кантон Люцерн обязал украинских беженцев продать в течение месяца машины, стоимость которых превышает размер пособия на человека и на семью в четыре тысячи и 10 тысяч швейцарских франков (порядка 4,3 тысячи и 11 тысяч долларов) соответственно. После этого выплата пособий будет прекращена на срок, зависящий от вырученных при продаже средств.

Как сообщают журналисты, проверки имущества украинских беженцев также начались в ряде других швейцарских кантонов, в частности — Аргау, Базель-Штадте, Берне и Цюрихе.

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