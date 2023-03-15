В Японии впервые за 70 лет депутата лишили мандата за прогулы

Это первый случай за более чем 70 лет, когда депутата японского парламента лишают мандата. Хигаситани после избрания в прошлом году не посетил ни одной сессии парламента, что вызвало резкую критику со стороны других депутатов. Примечательно, что на самом голосовании Хигаситани также не присутствовал - в настоящее время он находится за границей. За лишение его мандата проголосовали 235 членов верхней палаты парламента, против - только один.