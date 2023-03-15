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26 минут назад

20 Minuten: Беженцев с Украины в Швейцарии решили оставить без средств для «выживания»

Вечерняя Москваиещё 1

Сотни беженцев с Украины в Швейцарии должны будут продать свои машины, иначе они могут остаться без социальных пособий. Об этом сообщило издание 20 Minuten.

СМИ: Беженцев с Украины в Швейцарии решили оставить без средств для «выживания»
Фото: PixabayPixabay

Швейцарская конференция по вопросам социальной помощи уведомила, что автомобили получателей пособий, включая украинцев, подлежат продаже, если их стоимость превышает размер выплат, которые в зависимости от кантона составляют несколько тысяч франков.

Например, в кантоне Люцерн выдается предписание о продаже машины, если ее цена превышает размер пособия, которое составляет четыре тысячи франков (около 330 тысяч рублей) на человека или 10 тысяч франков (824 тысячи рублей) на семью. На продажу транспортного средства отводится месяц, после этого, в зависимости от вырученной суммы, соцвыплаты перестают платить.

В регионе зарегистрирован 141 украинский беженец, у которых имеется авто, из них 132 человека в феврале получили соцпомощь. Власти считают, что стоимость большинства из указанных машин превышает размер пособия.

Аналогичные правила власти внедряют и в других кантонах, таких как Базель-Штадт, Аргау, Берн и Цюрих, сказано в статье.

Решение польских властей обязать беженцев с Украины оплачивать половину расходов на жилье является «ударом» по украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Данное решение распространяется на тех беженцев, которые находятся в республике более 120 дней. С 1 марта они обязаны оплачивать половину стоимости проживания.

В мире,Владимир Зеленский,
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