В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 75.19EUR 80.52
Войти в почту
34 минуты назад

Спикер правящей партии Зимбабве похвалил Россию за возврат Крыма

Елена Прошина

Российские власти были правы в вопросе возвращения Крыма, в противном случае там бы обосновались Соединенные Штаты и Североатлантический альянс, сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера правящей партии Зимбабве ZANU-PF Кристофера Мутсвангва.

Спикер правящей партии Зимбабве похвалил Россию за возврат Крыма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, НАТО и Вашингтон с завистью смотрят на российские ресурсы, желая завладеть ими.

«Так что я увидел, что российское государство утверждает себя на мировой арене после тяжелого времени из-за развала СССР», — сказал депутат.

Он считает, что Москва снова набирает силу. Мутсвангва выразил надежду, что мир в регионе восстановится. Он не исключил, что «американцы перестанут быть такими агрессивными». Парламентарий указал, агрессия исходит именно от Вашингтона. Теперь, когда Россия воспряла, соединенные Штаты могут усвоить урок, не исключил спикера правящей партии. По его словам, американские власти могут предложить дружбу, закрыв глаза на природные ресурсы.

Мутсвангва напомнил, что бывал в России несколько раз. Он также посетил Крым, и рассчитывает приезжать еще.

В мире,НАТО,
18
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий