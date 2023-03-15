Российские власти были правы в вопросе возвращения Крыма, в противном случае там бы обосновались Соединенные Штаты и Североатлантический альянс, сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера правящей партии Зимбабве ZANU-PF Кристофера Мутсвангва.

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По его словам, НАТО и Вашингтон с завистью смотрят на российские ресурсы, желая завладеть ими.

«Так что я увидел, что российское государство утверждает себя на мировой арене после тяжелого времени из-за развала СССР», — сказал депутат.

Он считает, что Москва снова набирает силу. Мутсвангва выразил надежду, что мир в регионе восстановится. Он не исключил, что «американцы перестанут быть такими агрессивными». Парламентарий указал, агрессия исходит именно от Вашингтона. Теперь, когда Россия воспряла, соединенные Штаты могут усвоить урок, не исключил спикера правящей партии. По его словам, американские власти могут предложить дружбу, закрыв глаза на природные ресурсы.