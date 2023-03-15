Антироссийская политика Токио разгневала японских рыбаков

Политика Японии в отношении России и ответная реакция Москвы привели к большим проблемам у японских рыбаков, сообщает Hokkaido Shimbun.

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По данным издания, им предстоит пережить «трудную весну». Японские рыболовные суда остановили промысел у Курильских островов – эта территория богата морскими ресурсами. Это связано с задержками в переговорах по квотам и условиям рыболовства между Токио и Москвой.

В результате наблюдается спад экономической активности в рыбопромысловом регионе Японии Немуро. В текущем году рыбопромышленному бизнесу трудно рассчитывать на стабильную работу.

Как сказано в статье, владельцы рыболовецких судов в Немуро разозлились на власти, несмотря на обещание японских властей помочь пострадавшим рыбакам, многие из которых сегодня вынуждены сменить сферу деятельности из-за отсутствия другого выбора.

В их защиту высказался мэр рыбацкого города Раусу Минору Минатоя. Он заявил, что политика Токио наносит ущерб местному рыбацкому сообществу.

Как заявил владелец сувенирного магазина Хидео Такемура, прошлогодние сборы водорослей, которые собирались вокруг острова Сигнальный, составили лишь 30% от того, что было раньше. По его словам, к весне закончатся все запасы.