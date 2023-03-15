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25 минут назад

Глава Приднестровья обвинил Украину в попытке втянуть республику в конфликт

Елена Прошина

На Украине пытаются втянуть Приднестровье в вооруженный конфликт, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадима Красносельского.

Глава Приднестровья обвинил Украину в попытке втянуть республику в конфликт
Фото: ТАССТАСС

По его словам, речь не идет обо всей власти в бывшей советской республики, но есть «партии войны за которой стоят некоторые спецслужбы». Утверждается, что они пытаются расшатать ситуацию и желают втянуть Тирасполь в конфликт.

«Во всяком случае, таких фактов, что вот вся власть Украины — такого нет», — заявил Красносельский.

Глава республики также не подтвердил причастность властей Молдавии к попыткам втянуть Приднестровье в конфликт. Он назвал это «объективной реальностью».

9 марта министерство государственной безопасности Приднестровья заявило о предотвращении акта терроризма в Тирасполе в отношении должностных лиц республики. Утверждается, что его готовили по указанию украинской Службы безопасности. Причастные к подготовке теракта были задержаны, они дают признательные показания.

Следствие считает, что теракт планировался на одной из оживленных трасс центральной части Тирасполя. Для этого был подготовлен начиненный взрывчаткой с поражающими элементами автомобиль. Речь идет о Land Rover, в двери которой установили восемь килограммов гексогена, шурупы, гайки и проволоку. Взрыв планировался в тот момент, когда с этой машиной поравняется приднестровский чиновник.

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