Зеленский заявил об усилении обороны Артемовска

Оборона Артемовска (украинское название - Бахмут) будет усилена. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном его офисом в ночь на среду.

"Провел заседание ставки. Доклады главкома, разведки, командующих направлений, - сказал Зеленский. - Основное внимание - ОСУВ (оперативно-стратегическая группировка войск - прим. ТАСС) "Хортица" и Бахмут. Есть четкая позиция всей ставки: усиливать это направление".

Кроме того, традиционно обсуждались поставки оружия и боеприпасов, сообщил президент.

Во вторник главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что оборона Артемовска имеет важнейшее стратегическое значение для удержания линии фронта украинскими войсками.