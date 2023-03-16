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25 минут назад

Шольц: ситуация на Украине станет центральной темой обсуждений на заседании Евросовета

Газета.Ruиещё 2

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц завил, что текущая ситуация на Украине станет центральной темой обсуждений на очередном заседании Европейского совета, которое состоится 23–24 марта в Брюсселе. Об этом политик сказал во время выступления с правительственным заявлением в бундестаге, передает ТАСС.

Шольц: ситуация на Украине станет центральной темой обсуждений на заседании Евросовета
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Также Шольц добавил, что Берлин оказывает Киеву политическую, финансовую, военную и гуманитарную поддержку. Канцлер подчеркнул, что ФРГ продолжит это делать это до тех пор, пока необходимо.

Ранее Шольц заявлял, что российский президент Владимир Путин не готов вести переговоры по Украине.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

В мире,Олаф Шольц,Владимир Путин,Европейский совет,Бундестаг,
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