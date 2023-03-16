Шольц: ситуация на Украине станет центральной темой обсуждений на заседании Евросовета

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц завил, что текущая ситуация на Украине станет центральной темой обсуждений на очередном заседании Европейского совета, которое состоится 23–24 марта в Брюсселе. Об этом политик сказал во время выступления с правительственным заявлением в бундестаге, передает ТАСС.

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Также Шольц добавил, что Берлин оказывает Киеву политическую, финансовую, военную и гуманитарную поддержку. Канцлер подчеркнул, что ФРГ продолжит это делать это до тех пор, пока необходимо.

Ранее Шольц заявлял, что российский президент Владимир Путин не готов вести переговоры по Украине.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.